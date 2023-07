Mechelse YouTuber wil overnachten in Ikea, maar wordt betrapt: “Mijn moeder gaat zo boos zijn”

Ryan Joostens, bekend van de boyband BOBBY, is een YouTube-kanaal gestart. De Mechelaar wil - naar het gekende format - de security van verschillende plekken checken door er in te breken. Ryan en zijn kompaan beginnen bij Ikea. Daar gaat het meteen fout.

In de eerste video op het kanaal is te zien hoe Ryan en zijn neef Robbe zich verstoppen onder een bankstel en wachten tot de winkel sluit. Ze waren naar eigen zeggen niet van plan rond te wandelen in de winkel, uit angst om betrapt te worden, maar de volle blaas van Ryan is spelbreker. Hun vrees blijkt gegrond, want de inbrekers zien door de nooddeur een bewaker die met zijn zaklamp naar hen schijnt. Ze besluiten te vluchten.

“Mijn mama gaat zo boos zijn”, zegt Ryan wanneer ze in de auto zitten en verschillende politiewagens zien. Het plan om in twee andere Ikea-vestigingen in te breken, laten ze varen.