LIVE. Red Bull kan 35 jaar oud record breken, brengt concurrentie in Boedapest eindelijk een einde aan zegereeks?

Het bezoek aan Spa-Francorchamps nadert met rasse schreden, maar eerst houdt de Formule 1 nog even halt in Oost-Europa. Het circus zet dit weekend zijn tenten op vlak buiten Boedapest voor de 38ste Grote Prijs van Hongarije. Max Verstappen gaat dit weekend op zoek naar al zijn negende (!) zege van het seizoen, en een recordzege voor zijn team Red Bull. Lukt het de Nederlander opnieuw, of zal de concurrentie net buiten de Hongaarse hoofdstad eindelijk eens toeslaan? Volg de wedstrijd hier live op de voet.