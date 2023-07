Voor de tweede dag op rij krijgen we een rit die op papier iets voor de snelle mannen is, al is gebleken dat door het gebrek aan sprinters deze Tour de boel moeilijk te controleren valt. Deze negentiende etappe is in principe nog moeilijker te controleren dan de etappe van een dag eerder en dus vermoeden we dat een omvangrijke kopgroep voor de ritzege zal strijden. Volg etappe 19 hier live op de voet.