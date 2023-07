15-jarigen die mogen meedoen en transfermarkt die sluit op 6 september: wat verandert er in de Jupiler Pro League?

Spelers van 15 jaar ook speelgerechtigd

De minimumleeftijd in de Pro League ligt niet langer op 16 jaar, maar wordt verlegd naar 15 jaar. Beloftevolle spelers kunnen voortaan dus al voor hun 16de verjaardag hun eerste speelminuten maken in 1A en 1B op voorwaarde dat ze een profcontract hebben getekend.

Achter gesloten deuren als fans zich misdragen

Zoals ook vorig seizoen weer bleek, laten sommige supporters hun goede manieren thuis. Om discussies te vermijden komt de Pro League dit jaar met nieuwe regels: geen forfaitnederlaag meer wanneer supporters ervoor zorgen dat de match wordt stilgelegd. In plaats daarvan wordt de match hernomen achter gesloten deuren vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd, met de score op het moment van de stopzetting. Dat zal gebeuren op de maandag of dinsdag na de speeldag, tenzij het gaat om een ploeg die in die week Europees speelt. Dan wordt naar een gunstig moment gezocht.

Transfermarkt sluit weer later

Net als vorig jaar zal de transferperiode in de Belgische competitie langer doorlopen dan in de meeste andere Europese competities. De clubs hebben nog tot 6 september 23u59 tijd om hun team te versterken. In de Engelse, Duitse en Franse competitie daarentegen sluit de transfermarkt al op 1 september. De wintermercato begint dan weer op 5 januari 2024 en sluit op 1 februari 2024 om 23u59.

Kasper Dolberg, de nieuwe aanwinst van Anderlecht. — © BELGA

Twee ploegen minder

De voetbalcompetitie start weer met zestien ploegen zoals in het seizoen 2019-2020, dat is twee ploegen minder dan vorig jaar. Die hervorming zorgde ervoor dat we vorig jaar drie ploegen kwijtspeelden in 1A en dat er maar één club kon stijgen uit 1B. RWDM voetbalt weer op het hoogste niveau. De ploeg uit Molenbeek werd in mei kampioen in 1B na een spannende strijd tegen SK Beveren. RWDM is dit jaar dus de enige promovendus. 1A nam vorig seizoen afscheid van KV Oostende, Seraing en Zulte Waregem. Er staan dus maar 30 regulieren competitiedagen op de agenda.

Play-offs alweer in een nieuw jasje

De Pro League steekt de play-offs weer in een nieuw jasje. Geen enkele ploeg heeft een korter seizoen, elke ploeg krijgt een plaatsje in een play-off. De eerste zes van het klassement strijden in de Champions’ Play-offs voor de titel en een ticket voor Europa. De eerste drie uit deze play-offs zijn zeker van Europees voetbal, de vierde moet nog een barragewedstrijd spelen.

In de Europe Play-offs bekampen de nummers 7 tot 12 van de reguliere competitie elkaar. De ploeg die als eerste eindigt in deze play-off mag een barragewedstrijd spelen voor het vierde Europees ticket tegen de nummer vier van de Champions’ Play-offs.

De laatste vier ploegen van de reguliere competitie moeten spelen voor behoud in de Relegation Play-offs. Van deze vier ploegen zullen de laatste twee al zeker zakken, de tweede in deze play-off zal het in barragematchen moeten opnemen tegen de derde uit de stand in 1B voor een plekje in de hoogste voetbalklasse.

De play-offs zien er dit jaar weer anders uit. — © BELGA

Ook wijzigingen bij de vrouwen

De Pro League ontfermt zich sinds dit seizoen ook over de Lotto Super League. Er zal een normale reguliere competitie gespeeld worden van achttien wedstrijden, gevolgd door play-offs van respectievelijk zes en vier teams. De play-offs starten met een halvering van de punten.