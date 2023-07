IN BEELD. Weer of geen weer, daar zijn de blote basten: Tomorrowland 2023 schiet in actie met The Gathering

Ook in sprookjesbossen kan het druilen, maar Tomorrowland laat het aan de (blote) reet roesten. Onder grijze wolken en een portie regen bijten 38.000 kampeerders de 17de editie af op The Gathering, ’s werelds grootste campingfuif. Met of zonder kleren.

Druppelsgewijs. Bijna metaforisch sijpelen de ‘people of tomorrow’ binnen op De Schorre, waar de zon donderdag z’n kat stuurt. Het volk compenseert dat ruimschoots: dit eerste weekend zijn ze met 200.000, bij het startfeest op Dreamville al met 38.000. Ach wat, in de miezer en voor een bühne die op elke andere plek als mainstage zou dienen, is het ook fijn naar hoge sferen klimmen. Boom is wakker.

(lees verder onder de foto)

© Maarten De Bouw

Dat treft: met het thema Ascendo mikt Tomorrowland op de stratosfeer. Met twee weekends, zes festivaldagen, twee campingfeesten. En met het obligate vlaggenspel op camping Dreamville. Van Rio tot Wyoming, van Zagreb tot Brasschaat: ze zijn er.

De line-up van The Gathering is de amuse voor de hoofdschotels die straks volgen: Amber Broos (20), de techno-troonopvolgster van Charlotte de Witte, draait er haar eerste van drie sets op deze editie. Erna volgen drie verrassing-acts – je hebt het niet van ons, maar in de coulissen gonst iets over twee Belgische broers uit Willebroek.

(lees verder onder de foto)

© Maarten De Bouw

En de ‘madness’? Wel ja, weer of geen weer, Dreamville is een zottekot. Dresscode in dit druilweer: hoe minder, hoe liever. Een man in Borat-string deed een gooi naar het selfie-record aan de dansvloer, een koppel uit Ecuador vatte vooraan post in blote bast en gouden bikini. Eén kerel op de eerste rij belde zijn moeder op om mee te genieten met het menselijk schoon. Een andere loopt de hele dag met een verkeerskegel op z’n hoofd.

Vrijdag openen de poorten op het middaguur, donderdagavond is het al rechtdoor naar Ascendo. Verveelt nooit, toch?

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw