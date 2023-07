320 gewapende agenten en dierenartsen in Berlijn op zoek naar ontsnapte leeuw: “We gaan door tot we haar hebben”

De Duitse politie is donderdagavond nog steeds op zoek naar een loslopende leeuwin aan de zuidwestelijke rand van Berlijn. 320 agenten zoeken het dier, maar ondanks enkele hoopvolle berichten werd het nog niet gevonden. “We gaan door tot we haar hebben”, aldus de politie.

Bij de politiediensten van Berlijn kwam in de nacht van woensdag op donderdag een opvallende noodoproep binnen. Een buurtbewoner had in de Richard-Strauss-Weg in Kleinmachnow, de Berlijnse stadsrand, een loslopend wild dier gezien dat een zwijn had aangevallen. Een automobilist in de buurt kon het dier filmen en die beelden zorgden onmiddellijk voor een grote staat van paraatheid bij de hulpdiensten. Experten denken namelijk dat het om een grote katachtige gaat, “hoogstwaarschijnlijk” een leeuwin. De politie gaat ervan uit dat de videobeelden echt zijn en nam de nodige voorzorgsmaatregelen.

De autoriteiten waarschuwen inwoners rond Kleinmachnow, Teltow en Stahnsdorf, ten oosten van Potsdam, om binnen te blijven. Via luidsprekers en sociale media werden waarschuwingsboodschappen verspreid en ook een waarschuwingsapp in de regio werd geactiveerd. “Ga niet het bos in, ga niet joggen”, zei Michael Grubert, burgemeester van Kleinmachnow. In de voormiddag werd het waarschuwingsgebied nog verder uitgebreid door het Federale Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding.

Openbare gebouwen blijven open, net als kinderdagverblijven. Kinderen mogen het terrein wel niet verlaten, zolang het dier rondloopt. Ook wordt gevraagd om huisdieren zo veel mogelijk binnen te houden.

Helikopter en drones

Omdat het dier mogelijk erg gevaarlijk is, wordt er kosten, noch moeite gespaard. Er wordt met een helikopter, drones, gepantserde wagens, warmtecamera’s, jagers met verdovingsgeweren en dierenartsen naar de katachtige gezocht. Ook zijn een dertigtal politiewagens en 200 agenten aanwezig. “De politie van Brandenburg heeft ervaring met loslopende koeien, maar niet met roofkatten”, zegt de politiewoordvoerder. De agenten zouden voornamelijk aanwezig zijn voor de veiligheid van de buurtbewoners. Met vallen wordt momenteel niet gewerkt. “Vallen zetten is een maatregel die de komende een of twee dagen niet effectief zal zijn”, zegt de burgemeester.

De politie wil het dier ook niet onmiddellijk doodschieten. Indien mogelijk is het de bedoeling om de leeuw te verdoven en naar een opvangcentrum te brengen. Maar als dat niet mogelijk is, is de politie bereid andere maatregelen te nemen.

Om iets voor 13 uur donderdag meldde de politie van Berlijn op Twitter dat het dier mogelijk werd waargenomen op de stadsgrens met Brandenburg. Een dierenarts en jager werden ingelicht en zouden ter plaatse gaan. Twee en een halfuur later kwam het bericht dat het dier zich mogelijk in het dorp Zehlendorf zou bevinden. “Er waren aanwijzingen dat het dier zich in het gebied van de begraafplaats zou kunnen bevinden”, aldus de Berlijnse politie. Helaas leverde de doorzoeking van het gebied niets op. Er werden geen sporen gevonden.

Iets na 19 uur leek een doorbraak plots nabij. In Kleinmachnow hebben agenten het dier gezien, zo meldt de Duitse tabloid Bild. Ze zouden joggers toegeroepen hebben dat ze uit het park moeten blijven en omstanders kregen te horen dat we mogelijk op een beslissend moment gekomen zijn. Helaas draaide ook dat op niets uit. 320 agenten en enkele dierenartsen zijn nog op zoek naar het dier, maar nog steeds zonder succes. “We blijven doorgaan tot het dier gevonden is”, klinkt het bij de politie.

Niet uit circus of dierentuin

Wat ook nog steeds onduidelijk is, is waar de leeuw vandaan komt. “We weten gewoon niet waar ze vandaan kwam”, zegt de politiewoordvoerder. Dierentuinen, noch circussen missen een leeuwin. Burgemeester Grubert zei dat de stad niet op de hoogte was van iemand die een leeuwin privé hield. Maar de politiewoordvoerder is optimistisch dat de eigenaar of eigenaren gevonden zullen worden. “Dit is geen normale kat. Als zo’n leeuwin naar Duitsland komt, moet dat gedocumenteerd worden.”

