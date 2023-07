Meer dan 500 vakantiegangers geëvacueerd van camping in populaire Franse vakantiebestemming door bosbrand

In de populaire Franse vakantiebestemming La Tranche-sur-Mer is donderdagavond een camping ontruimd. De vlammen van een bosbrand waren overgeslagen op enkele mobilhomes. Dat melden Franse media.

De bosbrand ontstond donderdagnamiddag vlakbij de camping Aunis Club Vendée Tohapi in La Tranche-sur-Mer, in het departement Vendée. Ze sloegen al snel over enkele mobilhomes op de camping, waarvan er acht volledig of gedeeltelijk verwoest werden door het vuur. Ze stonden op 100 meter van het bosrijke gebied waarin de brand ontstond.

De hele camping werd om die reden ontruimd. Meer dan 500 vakantiegangers - op de camping is plaats voor net geen 2.000 - kregen te horen dat ze hun tijdelijke woonst moesten verlaten. Een deel van hen is intussen mogen terugkeren, maar er blijft een perimeter in de buurt van de vlammen. Niemand raakte gewond, maar vijf mensen raakten wel bevangen door de rook.

“We kwamen rond 17.15 uur terug van het strand”, zegt een vakantieganger aan France Ouest. “We hoorden gekraak en een trommelgeluid en vervolgens zagen we rook. We zaten drie stacaravans verder.”

De brandweer kwam meteen in groten getale ter plaatse. Elf bluswagens met bijna veertig brandweermannen kwamen de vlammen bestrijden. 600 vierkante meter bos zou al afgebrand zijn.