Woede in India om video waarin menigte mannen twee naakte vrouwen vernedert

In India gaat een onthutsende video viraal waarop te zien is hoe een menigte mannen twee naakte vrouwen vernederen en aanranden. De beelden zijn een nieuw dieptepunt in het gewelddadige etnische conflict dat woedt in de noordoostelijke deelstaat Manipur.

In de video zien we hoe een groep mannen op een aardeweg in Manipur twee naakte vrouwen vernederen en richting een veld slepen. Daar werden ze naar verluidt door een groep mannen verkracht. India reageert geschokt en verontwaardigd.

De beelden zouden al dateren van 4 mei, maar gingen pas woensdag viraal. Dat komt doordat het internet in de regio Manipur was afgesloten, een maatregel die de Indiase overheid had genomen om de toegang tot informatie te beperken in de deelstaat die sinds ruim twee maanden gebukt gaat onder etnisch geweld. Op die manier bleef het conflict tussen Meitei-meerderheid en de Kuki-minderheid ook lange tijd onderbelicht.

Het incident was weliswaar al snel na de gebeurtenissen bekend bij de politie, maar pas donderdag, een dag nadat de beelden viraal gingen, deed de politie een eerste arrestatie. Inmiddels heeft de politie laten weten een onderzoek naar ontvoering, groepsverkrachting en moord te hebben geopend. De vrouwen in de video zouden inmiddels in veiligheid zijn en in een vluchtelingenkamp verblijven.

© EPA-EFE

De Indiase premier Narendra Modi zei dat het incident India heeft “beschaamd” en dat “geen schuldige zal worden gespaard”. “Ik verzeker de natie dat het recht met alle macht zijn beloop zal krijgen. Wat er is gebeurd met de dochters van Manipur kan nooit worden vergeven”, aldus Modi, die onder vuur ligt omdat hij twee maanden lang de lippen op elkaar hield over het conflict in Manipur.

Verkrachting als wapen

In de noordoostelijke Indiase deelstaat Manipur, vlak bij de grens met Myanmar, is het al maanden onrustig. De slachtoffers in de video zouden Kuki zijn, een overwegend christelijke minderheidsgroep in Manipur. De daders zouden dan weer Meitei zijn, de dominante bevolkingsgroep in de deelstaat. Die laatste groep bestaat vooral uit hindoes. De vernedering van de vrouwen was deel van een aanval op hun dorp.

Zulke aanvallen zijn intussen vaste prik in Manipur. Kuki en Meitei vallen elkaars dorpen aan en branden ze plat. Daarbij vielen al zeker 130 doden. Zo’n 60.000 anderen zijn op de vlucht. Het incident toont hoe aanranding en verkrachting als wapen dienen, zeker in India.

Premier Modi. — © EPA-EFE

Aan de basis van het conflict liggen spanningen tussen de verschillende etnische groepen in Manipur. De Kuki zijn een inheemse bevolkingsgroep die als ‘scheduled tribe’ of ‘vastgestelde stam’ speciale rechten geniet. Dankzij die status hebben ze recht op een bepaald aantal jobs in overheids- en onderwijsinstellingen. De Naga, de derde grote bevolkingsgroep in Manipur, hebben dezelfde status. Als ‘scheduled tribes’ mogen Kuki en Naga ook leven in de beboste gebieden van de deelstaat. Voor andere bevolkingsgroepen is dat verboden. Daar knelt het schoentje voor de Meitei. Zij vinden dat ze ook recht hebben op al die voordelen, en willen erkenning als ‘scheduled tribe’.

Kritiek op Modi

Omdat de Meitei nu al de dominante groep in Manipur zijn, zowel politiek als cultureel, vrezen de Kuki en Naga dat ze volledig in de verdrukking zullen raken wanneer ze hun voordelen tegenover de Meitei verliezen. Ze vrezen zowel hun land als hun rechten kwijt te raken. De Kuki strijden daarom voor meer autonomie binnen India. Dat is voor de Meitei onbespreekbaar.

Ook drugshandel speelt een rol in het conflict. De regering van Manipur voert een controversiële ‘war on drugs’ tegen de papaverproductie in de deelstaat. Papaver is het basisproduct voor opium. Buurland Myanmar is een van de grootste opiumproducenten ter wereld en volgens de regering wordt in de Kukigebieden volop papaver geteeld. De christelijke Kuki distantiëren zich van die beschuldiging en voelen zich geviseerd door de hindoeïstische regering.

Aan het hoofd van die regering staat de Bharatiya Janata Party (BJP), de hindoenationalistische partij van de Indiase eerste minister Modi. Die heeft nu dus de aanranding van de twee vrouwen veroordeeld, maar bleef ondanks oplaaiend geweld de afgelopen maanden opvallend stil over het conflict. Dat is niet toevallig. Met zijn hindoenationalistische retoriek stelt Modi de etnische spanningen binnen India op scherp. Etnische minderheidsgroepen voelen zich al langer geviseerd door zijn beleid. De video veroorzaakte zodanig veel verontwaardiging dat de eerste minister niet anders kon dan reageren. Oppositiepartijen en Kuki leveren felle kritiek op Modi’s optreden in Manipur.