Gewapende overvallers slaan hun slag in winkel, totdat klant hen bedreigt met… bier — © West Yorkshire Police

In West Yorkshire heeft een klant op dappere wijze een overval kunnen verstoren. Toen drie gewapende dieven probeerden om een winkeluitbater te beroven, ging een man de zaak de confrontatie aan met het trio. Nadat hij hen eerst met dreigende taal uitdaagde, besloot hij hen fysiek aan te vallen met behulp van een krat bier.

Dat wierp ook zijn vruchten af. Nadat hij een eerste krat bier richting de overvallers gooide en aanstalten maakte om een tweede te werpen, gingen de dieven ervandoor. Ondanks zijn ingreep slaagden de mannen, alle drie gewapend met samoeraizwaarden, er wel in om geld uit de kassa te graaien. Ze waren bovendien niet aan hun proefstuk toe. Op het moment van de feiten, daterend van 29 december 2021, was het al de derde diefstal van de bende in amper enkele weken tijd. De politie van West Yorkshire heeft sinds kort de bewakingsbeelden van de overval gedeeld.

Intussen zijn de daders ook veroordeeld voor meerdere misdrijven. De 25-jarige Jeffrey Chikosha kreeg een celstraf van negen jaar, zijn 23-jarige kompaan Brandon Jarret zes jaar. De lokale politie loofde achteraf de moedige acties van de klant. “Hoewel we altijd adviseren om eerst zichzelf in veiligheid te brengen, hebben zijn acties hier het verschil gemaakt om het incident te beëindigen vooraleer er iemand ernstig gewond raakte”, klonk het bij een woordvoerder.

