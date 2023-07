Belastingdienst zit opnieuw achter Shakira aan

Nadat ze eerder al last kreeg in verband met de aangiften van de jaren 2012 tot 2014 waarmee zou geknoeid zijn, gaat het deze keer om de aangifte van 2018. Volgens het gerecht zijn er opnieuw aanwijzingen dat die niet naar waarheid werd ingevuld. Bedragen worden voorlopig niet genoemd, maar het kan om miljoenen gaan. Voor de bewuste periode van tien jaar geleden ging het om meer dan 14 miljoen euro die ze nooit zou hebben overgemaakt aan de belastingdienst in Spanje.

Shakira zegt in haar verweer wel degelijk alles betaald te hebben, maar wel aan de fiscus in Amerika. Ze woonde immers destijds het vaakst in de VS. Pas eind 2015 zat ze meer in Spanje, omdat ze toen een relatie had met voetballer Gerard Pique van Barcelona. De popster blijft haar onschuld uitroepen en spreekt van een lastercampagne en vindt dat haar recht op privacy geschonden is door al deze details in de pers te moeten lezen.

De popster laat uitschijnen dat alles een misverstand is dat ze met de nodige documenten kan bewijzen, maar volgens Spaanse justitie ziet het er minder rooskleurig uit dat Shakira denkt. Ze riskeert immers acht jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van meer dan twintig miljoen euro. Half november zal de rechter zich buigen over het dossier.