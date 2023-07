‘Rocky’-acteur Dolph Lundgren (65) getrouwd met 38 jaar jongere vriendin

Je bent nooit te oud voor een groen blaadje. De Zweedse acteur Dolph Lundgren (65) is zopas in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin die liefst 38 jaar jonger is.

Het huwelijk vond niet in Scandinavië plaats, maar op het Griekse eiland Mykonos. De festiviteiten werden zeer bescheiden en intiem gehouden op het domein dat Lundgren al jaren bezit. Slechts enkele hechte vrienden waren uitgenodigd om getuige te zijn van de heuglijke gebeurtenis. Normaal gezien waren Dolph en zijn kersverse vrouw Emma al eerder getrouwd, maar de coronacrisis zorgde verschillende malen voor uitstel.

Lundgren was eerder al twee keer getrouwd en heeft ook twee dochters. Zijn nieuwe partner is personal trainer. Hij leerde haar vier jaar geleden kennen en een verloving volgde binnen het jaar. In een reactie laten ze weten totaal niet stil te staan bij het leeftijdsverschil. “Het is maar een getal’. Hij laat ook optekenen dat de vrouw bijzonder volwassen is voor haar leeftijd.

Lundgren, die ondermeer te zien was in The Expendables-films, heeft al acht jaar kanker. Hij is reeds geruime tijd in behandeling en op dit moment is de ziekte niet levensbedreigend.