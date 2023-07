Tadej Pogacar trekt voorbereiding in twijfel na instorting op de Col de la Loze: “Misschien was die toch niet goed genoeg”

“Ik begrijp nog steeds niet wat er gisteren gebeurd is. De eerste twee weken verliepen goed, dus ik was zeer optimistisch. Misschien was mijn voorbereiding niet goed genoeg”, vertelde Pogacar, die steun kreeg vanuit het peloton. “Er was vanochtend bij de start veel emotie. Iedereen kwam naar me toe om me te troosten. Daarvoor wil ik hen bedanken.”

Met nog drie etappes te gaan, lijkt de gele trui heel ver weg voor Pogacar. Toch blikte hij tevreden terug en kijkt hij al even vooruit. “Als ik het totale plaatje bekijk, moet ik zeggen dat we een goede Tour hebben gereden en dat we trots mogen zijn. We staan tweede en derde in de stand en hebben al twee ritten gewonnen. Wie weet kunnen we daar nog eentje bijdoen. We moeten hoe dan ook blijven vechten om Adam (Yates, red.) en mezelf in Parijs op het podium te krijgen.”