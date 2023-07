Veel smijt- en stoorwerk, en champagne voor Campenaerts: hoe Soudal Quick-Step vlucht met “1,5 procent kans” op slagen toch afrondde

Dan toch. Net op het moment dat niemand er nog echt rekening mee hield, greep Soudal Quick-Step alsnog die o zo belangrijke ritzege in de Tour met Kasper Asgreen. Uitgerekend de Deen die al meer dan een jaar op zoek is naar zijn beste benen. “Dit is er eentje die bij gaat blijven”, klonk het bij ploegleider Tom Steels. Het is dan ook meteen een mijlpaal: de 50ste overwinning in de Tour voor het team van Patrick Lefevere.