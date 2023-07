Fans van Drake gooien niet meer met hun bh’s tijdens optreden, en daar is hij het niet mee eens: “Treed ik slecht op?”

Drake deed een opmerkelijke vaststelling tijdens zijn show in de Canadese stad Montreal, afgelopen zaterdag. Voor het eerst sinds lang kreeg de rapper geen bh’s naar zijn hoofd geslingerd. “Ik ben diep teleurgesteld”, grapte hij tijdens de show. “Als je een bh aanhebt, laat me dan gewoon even weten of ik nog steeds goed bezig ben, want het voelt alsof ik slecht aan het optreden ben.”