Antwerp staat op zucht van definitieve transfer Calvin Stengs

Antwerp kan zo goed als zeker ook komend seizoen over Calvin Stengs (24) beschikken. Het bereikte donderdag op hoofdlijnen een akkoord met OGC Nice over de transfersom van 6 miljoen euro voor de Nederlandse middenvelder.

Marc Overmars is zo op weg om een gouden deal te sluiten. Stengs trok in de zomer van 2021 nog voor 15 miljoen van AZ naar Nice. De Franse club verhuurde hem vorig seizoen dan aan Antwerp, waar hij zijn aandeel had in de landstitel.

Stengs zelf bereikte enige tijd geleden al een akkoord met Antwerp over een contract tot de zomer van 2027.