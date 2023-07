De jongste weken ontving onze redactie meerdere klachten van Limburgse bedrijven die in zee gingen met No Murphy, een bedrijfje dat gespecialiseerd is (of beter: was) in het bouwen van websites. Ook VGS uit Meeuwen-Gruitrode tekende een contract, waarna No Murphy failliet ging. VGS moet nu nog vier jaar lang 180 euro per maand betalen... voor één iPhone.