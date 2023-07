Overname AA Gent is eindelijk rond: Vlaamse ondernemer Sam Baro wordt de nieuwe eigenaar van de Buffalo’s

Wat al even in de pijplijn zat, is zopas ook officieel gemaakt: Sam Baro neemt AA Gent over en wordt zo de nieuwe eigenaar van de Buffalo’s. Baro, een 47-jarige ondernemer uit Assenede, krijgt dankzij zijn investering ruim 95% van de Gentse aandelen in handen.

Achter de schermen was AA Gent al geruime tijd bezig met het zoeken naar externe investeerders of zelfs potentiële overnemers. De club is financieel gezond, maar wil concurrentieel blijven met andere Belgische topclubs. Na een zoektocht van lange adem, kwam het uiteindelijk uit bij Sam Baro. De 47-jarige ondernemer uit Assenede leidt een HR-bedrijf dat meer dan 1.800 werknemers aan het werk zet.

Sam Baro krijgt dankzij zijn investering ruim 95% van de aandelen in handen. Bij de overname werden belangrijke afspraken en waarden gerespecteerd, zoals onder meer de verbondenheid met de stad en de supporters en de ondersteuning van de KAA Gent Foundation. Baro neemt zo het stokje over van CEO Michel Louwagie en voorzitter Ivan De Witte. De drie partijen bevestigen dat Baro ongeveer 30 miljoen euro in KAA Gent investeert. “Minimum drie vierde daarvan wordt rechtstreeks in de club geïnjecteerd met het oog op de uitvoering van onder meer een investeringsplan”, klinkt het. De Witte en Louwagie blijven nog wel een jaar aan boord blijven, om de overgang te maken.

“Ik ben zeer tevreden en sta voor de volle 100 procent achter het gemaakte afsprakenkader”, liet Baro eerder al optekenen. “We delen een ongelooflijke visie en hebben een solide basis gelegd voor een succesvolle toekomst. Ik kijk met veel enthousiasme uit naar de start.”