Genkse leerlingen doen mee aan generale repetitie voor militair defilé op nationale feestdag

Genk

Morgen, op 21 juli, vieren we onze nationale feestdag en dat gaat uiteraard gepaard met het militair defilé. Dit jaar lopen er ook enkele Limburgse jongeren van het Genkse Technisch Atheneum De Wijzer mee. Zij volgen de richting defensie en veiligheid en werden door de school geselecteerd om in een peloton van 30 scholieren achteraan mee te lopen. Vandaag repeteerde de troepen een laatste keer in de kazerne van Peutie.