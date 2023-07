Staatsveiligheid en militaire eenheid getroffen door hacking bij securitybedrijf

Op 18 mei 2023 had het Amerikaanse securitybedrijf Barracuda een kwetsbaarheid ontdekt bij de hard- en software die het wereldwijd verkoopt om e-mails te beschermen. Na verder onderzoek werd vastgesteld dat hackers al in oktober 2022 de kwetsbaarheid waren beginnen uitbuiten, onder meer om malware te verspreiden.

In België zijn de Staatsveiligheid en de Belgian Pipeline Organisation (BPO) getroffen door die hacking van Barracuda. Maar het is níét de Staatsveiligheid zelf die gehackt is. De Staatsveiligheid maakt gebruik van twee gescheiden datanetwerken. Het intern netwerk met geclassificeerde informatie is niet getroffen, het externe netwerk voor e-mailverkeer met de buitenwereld wel. Hoewel er in principe geen geclassificeerde informatie in die e-mails staat, veroorzaakt de vraag of een derde partij al dan niet heeft kunnen meelezen ongerustheid bij een aantal medewerkers van de inlichtingendienst.

Ook bij de BPO zou geen geclassificeerde data zijn getroffen, omdat die op een apart netwerk stonden. Het Cyber Command van het Belgisch leger bevestigt dat zij het incident mee opvolgen.