Wie nog op vakantie vertrekt naar het zuiden van Europa, bereidt zich best voor op extreme temperaturen. Op Sicilië leidt Melissa Di Bernardo uit Genk toeristen rond terwijl het kwik flirt met 50 graden. Ze raadt iedereen aan om na de middag binnen te blijven want zelfs op het strand is het veel te warm. Wie zonder bescherming langer dan 10 minuten buiten blijft, riskeert brandwonden en een zonneslag.