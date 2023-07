VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 19 (Moirans-en-Montagne - Poligny): parcours lijkt op maat van de vluchters, maar sprintersploegen azen op revanche

Voor de tweede dag op rij krijgen we een rit die op papier iets voor de snelle mannen is, al is gebleken dat door het gebrek aan sprinters deze Tour de boel moeilijk te controleren valt. Deze negentiende etappe is in principe nog moeilijker te controleren dan de etappe van een dag eerder en dus vermoeden we dat een omvangrijke kopgroep voor de ritzege zal strijden.

Kort * Start: om 13.15 uur * Finish: omstreeks 17.10 uur * Afstand: 172, 8 kilometer

Het parcours

De renners rijden in de negentiende etappe dwars door de Jura, maar ontwijken de bergen. Al kunnen we ook niet spreken van een vlakke etappe, want de weg loopt heel de dag op en af. Er liggen twee gecategoriseerde beklimmingen op het parcours: na een dikke twintig kilometer wacht de Côte du Bois de Lionge van vierde categorie (1,9 kilometer aan 5,7 procent), op dertig kilometer van de aankomst moeten de renners de Côte d’Ivory over. Dat is een beklimming van derde categorie, goed voor 2,3 kilometer aan 5,9 procent. Het ideale moment dus om enkele snelle mannen pijn te doen of zelfs overboord te gooien.

Mochten we een massasprint krijgen, dan zal het in de finale razendsnel gaan. De laatste rechte lijn is maar liefst acht kilometer lang en volgens de laatste weersvoorspellingen zit de wind daar schuin in de rug. En wie weet probeert een ploeg de boel op de kant te zetten. De slotkilometer loopt lichtjes op aan zo’n 1,4 procent.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Een geaccidenteerde rit. Het laatste klimmetje ligt op bijna 30 kilometer van de finish, dus in principe kan het een massasprint worden. Het zal afhangen van hoe groot de vluchtersgroep is en hoe moe de sprinters en vooral hun ploegmaats zijn. Het kan alle kanten uit.”

Onze sterren

Een rit als deze zo diep in de Tour valt erg moeilijk te voorspellen. Er zijn heel wat sprinters die dagenlang gezwoegd hebben in de Alpen met het oog op de paar sprintkansen die nog komen en dan is dit natuurlijk een mooie kans op een massasprint. Langs de andere kant zijn er door de opgaves van onder andere Caleb Ewan en Fabio Jakobsen al enkele ploegen minder die het tot een spurt willen laten komen en we hebben in rit achttien gezien dat het dan moeilijk is om de vroege vlucht terug te halen.

Deze rit is nog een stuk lastiger en dus verwachten we dat een omvangrijke kopgroep om de zege zal strijden. We denken dan aan de klassieke types zoals Matej Mohorič, Stefan Küng, Fred Wright en - als zijn gezondheid het toelaat - Mathieu van der Poel. Wordt het toch een massasprint zijn Jasper Philipsen en Mads Pedersen twee grote kanshebbers, al kunnen zij ook vanuit de vlucht winnen. En wie weet kan Biniam Girmay zijn duivels eens ontbinden.

Onze sterren *** Matej Mohorič ** Mads Pedersen, Jasper Philipsen * Mathieu van der Poel, Fred Wright, Biniam Girmay

Dit zijn de sleutelmomenten

Alles begint bij de samenstelling van de vroege vlucht die wegrijdt. Is dat een klein groepje, dan zullen de sprintersploegen de handschoen wel opnemen en is de kans groter dat we een groepssprint krijgen. Rijdt er een omvangrijke groep van meer dan tien renners weg, met daar ook nog eens renners van de sprintersploegen bij, dan weten we dat het peloton een snipperdag zal nemen en we de winnaar bij de vroege vlucht moeten zoeken. De Côte du Bois de Lionge na 22 kilometer kan een belangrijke rol spelen in de vorming van de vroege vlucht.

Het tweede sleutelmoment is die andere beklimmingen van de dag, de Côte d’Ivory. Als een kopgroep voor de zege strijdt, kan daar de finale echt beginnen. Op de top is het nog 28 kilometer tot aan de aankomst. Om daar alleen weg te rijden, is het misschien nog iets te ver tot aan de aankomst. Al is de rugwind in de laatste acht kilometer wel een bondgenoot voor de aanvaller. Als we toch op een massasprint afstevenen, kan de Côte d’Ivory dienen om iemand als Dylan Groenewegen af te matten of zelfs overboord te kieperen.

Dit moet u nog weten

* Moirans en Montagne was al een keer eerder de startplaats van een Tourrit. Dat was in 2016, toen de aankomst 209 kilometer verder in Bern lag. Peter Sagan klopte toen na een pittige finale Alexander Kristoff in de sprint. De Noor vergat te jumpen en Sagan duwde z’n fiets zo nog net voor Kristoff over de meet. Het was toen al de derde ritzege voor de Sloveen in die Tour.

* Het parcours van de negentiende etappe slingert zich in de beginfase langs de prachtige meren van de Jura. Qua decor is dit een rit die kan tellen.

* Als Jasper Philipsen nog eens raak weet te schieten, komt zijn totaal aantal ritzeges in de Tour op zeven te staan. Hij zou daarmee Tom Boonen achter zich laten - die er in zijn carrière zes wist te winnen - en evenaart zo Rik Van Looy en Ward Sels.