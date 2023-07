Kasper Asgreen in de wolken met ritzege in de Tour: “Ik kom van ver, deze zege doet dan ook bijzonder veel deugd”

Na heel wat gevloek en evenveel rotdagen in deze Tour, heeft Soudal-Quick-Step zijn ritzege dan toch beet. Kasper Asgreen rondde een vroege vlucht succesvol af en was achteraf dan ook bijzonder tevreden dat het eindelijk raak was: “Ik wil deze zege aan Dries Devenyns, die zijn laatste Tour rijdt, en zijn vrouw opdragen”

Ze hebben er achttien etappes om moeten wachten, maar Soudal-Quick-Step heeft dan toch zijn ritzege beet in de Ronde van Frankrijk. Kasper Asgreen bleef met de vroege vlucht nog net uit de greep van een sprintend peloton en pakte zo zijn eerste zege in een grote ronde.

“De situatie was zeker niet ideaal”, vertelde de Deen. “Ik had liever met meerdere renners op pad gegaan. Maar het is nu eenmaal de laatste week van de Tour, en het zijn al zeer zware weken geweest. We hebben ook al eerder gezien dat een kleine groep dan wel eens de sprinters kan verrassen. Dus ik schreef ons zeker niet meteen af. Het was als het ware een soort ploegentijdrit. Dit zou trouwens niet gelukt zijn zonder Pascal, Victor en Jonas (de drie medevluchters, red.). Iedereen heeft uitstekend werk geleverd en verdiende ook de zege. Toch ben ik blij dat ik uiteindelijk aan het langste eind trok.”

“Deze overwinning betekent heel veel voor mij, zeker na mijn crash vorig jaar in Zwitserland en mijn opgave in de Tour. Ik kom van ver. Het doet deugd om het dan zo af te ronden. Ik wil dit opdragen aan iedereen die me heeft geholpen en ook aan Dries (Devenyns, red.). Het is zijn laatste Tour, en hij was heel emotioneel. Ik wil deze zege dan ook aan hem en zijn vrouw opdragen.”

© AP