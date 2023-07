Omdat zijn zus pas overleden was, wilde Davy Renckens tijdens zijn reis in Egypte haar Facebook-pagina opvolgen. Elke dag checkte hij twee tot drie keer de berichten die waren gepost. Het leverde hem een rekening van 3.095,29 euro op. “Omdat ik op het internet ging in Egypte. Mijn surfabonnement was blijkbaar alleen geldig in Europa”, zegt hij.