Dan toch prijs voor Soudal-Quick-Step in de Tour, met dank aan Victor Campenaerts en Lotto Dstny: Kasper Asgreen blijft net spurtend peloton voor

Kasper Asgreen heeft Soudal-Quick-Step dan toch een ritzege bezorgd in de Ronde van Frankrijk. De Deen reed een hele dag in de aanval en bleef nog net een sprintend peloton voor. Groene trui Jasper Philipsen kwam net te laat en moest vrede nemen met de vierde plek.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen (Bel)

Bolletjes: Giulio Ciccone (Ita)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Geen groot gevecht voor de vroege vlucht vandaag: de eerst poging was meteen de goede. Kasper Asgreen kreeg Jonas Abrahamsen en Victor Campenaerts in zijn spoor en weg waren ze met z’n drietjes. In het peloton hielden Alpecin-Deceuninck (in functie van Jasper Philipsen), Jayco AlUla (in functie van Dylan Groenewegen) en Team dsm - firmenich (in functie van Sam Welsford) de voorsprong van de koplopers rond de minuut.

Op de Côte de Boissieu op tachtig kilometer van de aankomst kregen we toch even opschudding. In het peloton versnelden enkele renners en toen Pascal Eenkhoorn nog eens aanviel, ging Jasper Philipsen ostentatief naast de Nederlander van Lotto Dstny rijden en leek hem zelfs even de pas af te snijden. Eenkhoorn liet zich niet van de wijs brengen, want even later ging hij er nog eens vandoor. Deze keer liet Philipsen begaan en zo kon Eenkhoorn - met behulp van een afzakkende Campenaerts - de sprong naar de drie leiders maken.

In het peloton kwamen ook BORA-hansgrohe en Lidl-Trek een handje toesteken, want door de komst van Eenkhoorn hadden ze vooraan een extra versnelling gevonden. De vier draaiden goed rond en in het peloton moesten ze alle zeilen bijzetten om seconde per seconde dichterbij te sluipen. Mannetje na mannetje werd opgesoupeerd in het peloton, maar het verschil bleef rond de 25 seconden schommelen. De nervositeit bij de sprinters groeide: ‘het zal toch niet waar zijn?’

Het werd een echte nagelbijter, maar dankzij een ultieme inspanning van Campenaerts bleven de vluchters nog net uit de greep van het peloton. Asgreen zette in de sprint als eerste aan en kon Eenkhoorn en Abrahamsen voorblijven. De nul is op dag achttien van deze Tour van de tabellen voor Soudal Quick-Step. Het is de vijftigste ritzege in de Tourgeschiedenis voor Quick-Step.

Wat deden de Belgen?

De eerste Belg die vandaag van zich liet horen was Wout van Aert. Deze ochtend werd het bericht de wereld ingestuurd dat onze landgenoot de Tour verlaat om zijn hoogzwangere vrouw Sarah De Bie bij te staan. In koers was het Victor Campenaerts die zich in de kijker reed. De ex-werelduurrecordhouder ging er bij de start meteen vandoor en liet zich onderweg nog zelfs even uitzakken om zijn ploegmaat Eenkhoorn naar voor te loodsen. Daarna offerde hij zich volledig op voor de Nederlander en zorgde er zo voor dat het peloton net te laat kwam. Jammer genoeg voor onze landgenoot kon Eenkhoorn zijn werk niet afmaken.

Philipsen kreeg het onderweg aan de stok met Eenkhoorn en zag het peloton te laat komen. Hij won wel de groepssprint en werd zo vierde. Een gemiste kans voor de renner van Alpecin-Deceuninck.

Victor Campenaerts offerde zich volledig op voor zijn ploegmaat Pascal Eenkhoorn. — © EPA-EFE

Wat deden de favorieten?

Uitblazen na de loodzware rit van gisteren! Alle klassementsrenners genoten van een dagje in de buik van het peloton. Vingegaard is weer een dag dichter bij zijn tweede opeenvolgende Tourzege.

Verder nog iets dat u moet weten?

* De tegenstand heeft zich neergelegd bij de suprematie van Philipsen in het puntenklassement. Bij de tussensprint bleven Bryan Coquard en Jordi Meeus, de enige sprinters die zich nog bezighouden met de tussensprint, netjes achter de Vlam van Ham.

* Campenaerts werd beloond voor zijn inzet met de prijs voor de strijdlust.

* Morgen wacht de renners een gelijkaardige rit, al is die nog iets geaccidenteerder. Benieuwd of er dan wel meer renners zich aanmelden voor de vlucht van de dag.

Rituitslag

1. Kasper Asgreen

2. Pascal Eenkhoorn +0”

3. Jonas Abrahamsen + 0”

4. Jasper Philipsen + 0”

5. Mads Pedersen + 0”

6. Cees Bol + 0”

7. Jordi Meeus + 0”

8. Matteo Trentin + 0”

9. Christophe Laporte + 0”

10. Luca Mozzato + 0”

Algemeen klassement

1. Jonas Vingegaard 72h04’39”

2. Tadej Pogacar 7’35”

3. Adam Yates 10’45”

4. Carlos Rodríguez 12’01”

5. Simon Yates 12’19”

6. Pello Bilbao 12’50”

7. Jai Hindley 13’50”

8. Felix Gall 16’11”

9. Sepp Kuss 16’49”

10. David Gaudu 17’57”