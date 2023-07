Ook in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zijn Engelstalige oplichters actief die aanbieden om opritten of daken te poetsen aan woekerprijzen. Er reed een witte bestelwagen met Britse nummerplaat rond. De Britten vroegen om daken te reinigen of herstellen. In Peer waren er deze week ook al dergelijke verdachte situaties. Wie het niet vertrouwt, kan 101 bellen.