Monsterboetes voor aspergebedrijf omdat seizoensarbeiders in erbarmelijke omstandigheden leven

De Tongerse rechter veroordeelde zowel de BVBA als de NV die gevestigd zijn onder het aspergebedrijf in Dilsen-Stokkem tot monsterboetes van 672.000 euro voor mensensmokkel en huisjesmelkerij. De rechter oordeelde dat de Albanese en Roemeense seizoensarbeiders is zeer erbarmelijke omstandigheden moesten leven.

De feiten vonden plaats in 2018, toen 28 Roemeense en Albanese seizoensarbeiders werden geronseld om op de aspergekwekerij aan de slag te gaan. De werkkrachten leefden echter in erbarmelijke omstandigheden, kregen een zeer beperkt loon en moesten het stellen zonder voldoende voedsel en water. Zowel de BVBA als de NV van het aspergebedrijf werden gedagvaard, samen met de ex-echtgenote van de inmiddels overleden aspergeboer. Zij stonden terecht voor mensenhandel en huisjesmelkerij. De seizoensarbeiders werden geronseld en naar België overgebracht door een 59-jarige Griek. Ook hij stond terecht voor zijn rol in het verhaal.

448.000 euro en 672.000 euro

De Nederlandse ex-echtgenote van de inmiddels overleden aspergeboer riskeerde drie jaar cel, maar meester Pieter Helsen vroeg de vrijspraak. “Zij was op geen enkele manier actief in de vennootschap. Er zijn veel mensen verhoord, maar niemand verwijst naar mijn cliënte”, aldus haar raadsman. De vrouw werd dan ook niet schuldig bevonden, omdat niet bewezen kon worden dat zij afwist van de omstandigheden waarin de seizoensarbeiders moesten leven op de boerderij.

De Griekse man die de arbeiders ronselde, krijgt wel een celstraf van drie jaar en een geldboete van maar liefst 448.000 euro. De man werd ook uit zijn rechten ontzet en de onmiddellijke aanhouding werd bevolen. De NV en BVBA van de aspergekwekerij moeten elk een geldboete van 672.000 euro ophoesten voor de bewezen verklaarde feiten.