VIDEO. Lotto-Dstny kleurt saaie etappe: Victor Campenaerts laat zich uitzakken om ploegmaat mee naar kopgroep te loodsen

Dat de sfeer binnen de Lotto-Dstny-ploeg uitstekend is na het vertrek van Caleb Ewan in de Tour, is vandaag nog maar eens duidelijk geworden. Vroege vluchter Victor Campenaerts liet zien dat hij een ‘ideale ploegmaat’ is. Onze landgenoot, die al heel de dag in de aanval reed, kreeg in zijn oortje te horen dat ploegmaat Pascal Eenkhoorn de oversteek naar de kopgroep wou maken. ‘Vocsnor’ liet zich vervolgens uitzakken, pikte de Nederlander op en bracht hem eigenhandig naar voor. Klus geklaard, zou je dan denken. Maar in plaats van even uit te rusten, bracht hij meteen het tempo er weer in. Een straf nummer van de onze landgenoot.