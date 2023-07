Tandartskoppel en hun drie zonen sterven bij terugkeer van de kust nadat auto door vangrail raast en crasht: “Het is een ramp”

De wagen van het gezin kwam donderdagochtend van de Belgische kust en bracht het gezin terug naar hun woning in Orcq, een deelgemeente van Doornik. Ter hoogte van de verkeerswisselaar van Marquian aan Doornik, liep het om 01.50 uur fout.

“Op die verkeerswisselaar moet de chauffeur kiezen: ofwel slaat hij rechtsaf naar Rijsel, ofwel gaat hij links naar de E429”, legt burgemeester Paul-Olivier Delannois (PS) uit. “Ofwel gaat de chauffeur rechtdoor, om naar Doornik te rijden. Maar als je die route kiest, komt er meteen een heel scherpe bocht.”

De verkeerswisselaar van Marquian. — © Google Maps

Daar, in die bocht, liep het mis. De auto van het gezin reed rechtdoor . “Er was geen andere auto bij betrokken”, zegt de burgemeester, die om 4 uur vannacht ter plaatse ging op de plek van het ongeval. “We zagen ook geen remsporen. Is de chauffeur in slaap gevallen? Heeft de bestuurder iets gekregen?”

De wagen vloog door de betonnen vangrail, en stortte langs een steile helling naar beneden. De auto moet onmiddellijk vuur gevat hebben. De beide ouders stierven in het voertuig. Hun drie kinderen werden uit de auto gekatapulteerd, maar waren wellicht ook op slag dood. De auto brandde volledig uit.

Tandarts

Vincent Messiaen had al sinds 1998 een bloeiende tandartspraktijk in Doornik, samen met zijn echtgenote Annick die zijn tandartsassistente was. Hun drie kinderen, drie broers van 16 jaar, 18 jaar en 20 jaar, zaten achteraan in de auto. Het hele gezin had samen een uitstap gemaakt naar de zee, en was op weg naar huis in Doornik.

“Het is een ramp”, zegt burgemeester Dellanois. “Het gezin is zeer bekend hier in de stad. Ook hun drie zonen, die in allerlei verenigingen zaten. Daarnet ontmoette ik enkele studenten die vakantiewerk doen hier bij de stadsdiensten. Ze waren aangeslagen, want één van de slachtoffers kenden ze. De moeder was van Moeskroen. Ook daar is de verslagenheid groot.”

Het parket van Doornik voert een onderzoek.