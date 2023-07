Ook komend seizoen geen Belgisch succes in de Europe Cup: onaantrekkelijke affiches en financiële impact doen Kangoeroes terugdeinzen

Van Nederlandse zijde maakt ZZ Leiden, de kampioen van de BNXT League, deel uit van het rijtje van dertien clubs dat rechtstreeks gekwalificeerd is voor de groepsfase. Groningen moet als een van de 22 clubs kwalificaties afwerken. In totaal hebben 35 clubs, uit 23 landen, zich ingeschreven.

Langs Belgische zijde zou Kangoeroes Mechelen zich mogen opmaken voor de FIBA Europe Cup. Maar daar passen de Mechelaars nu voor. De onaantrekkelijke affiches en bijhorende financiële impact zouden het voor de Kangoeroes niet interessant maken en dus zal er komend seizoen geen Belgische club in de Europe Cup spelen.

Oostende en Antwerp Giants spelen volgend seizoen de Champions League in het basketbal. De kustploeg neemt het in de groepsfase op tegen het Turkse Pinar Karsiyaka, het Duitse Oldenburg en een team dat zich nog via de kwalificaties moet plaatsen. De Antwerp Giants treffen in de voorrondes het Franse Cholet.

Bij de vrouwen zagen Kangoeroes Mechelen (EuroLeague), Namen en Castors Braine (beiden EuroCup) af van deelname.