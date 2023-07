Brussel

De bepaling in het Vlaams decreet over het verbod op buitenlandse financiering van lokale geloofsgemeenschappen - lees: moskeeën - is ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist. Daarmee komt het Vlaamse decreet over de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen op losse schroeven te staan.