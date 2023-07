Fietsster (21) overleden na aanrijding op weg waar ze voorrang had in Koksijde

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Langeleedstraat met de Koningstraat in Wulpen. — © Google Maps

Wulpen/Koksijde/Veurne

De fietsster die dinsdagavond in kritieke toestand werd afgevoerd na een aanrijding bij Koksijde is aan haar verwondingen overleden. De vrouw uit Veurne was 21 jaar.