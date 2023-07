Elise Mertens zet Kroatische vlot opzij en zet België zo op voorsprong op de Hopman Cup, straks is David Goffin aan zet

Elise Mertens heeft op de Hopman Cup gedaan wat ze moest doen. Onze landgenote had weinig moeite met de Kroatische Donna Vekic en zet ons land zo op voorsprong. David Goffin komt straks in actie.

Elise Mertens was nog maar net bekomen van haar dubbelfinale op Wimbledon, of onze landgenote moest alweer in actie komen. Deze keer op het gravel van het Franse Nice voor de Hopman Cup, een toernooi voor gemengde landenteams.

Onze landgenote kreeg met de Kroatische Donna Vekic geen makkelijke tegenstander tegenover zich. Vekic, de nummer 22 van de wereld, bleek echter geen partij voor Mertens. Onze landgenote raasde door haar wedstrijd en was na een uurtje al klaar met Vekic: 6-2 en 6-2.

Mertens zet ons land zo op voorsprong in de Hopman Cup. Straks is het de beurt aan David Goffin. Hij neemt het op tegen Borna Coric, de nummer 15 van de wereld. Later staat het gemengd dubbel nog op het programma.