VIDEO. Vreemde actie van Jasper Philipsen: groene trui snijdt renner van Lotto-Dstny die aanvalt merkwaardig de pas af

Even opschudding in de Tour de France op de Côte de Boissieu op zo’n 80 kilometer van de aankomst. Na enkele eerdere aanvalspogingen versnelde Lotto Dstny-renner Pascal Eenkhoorn, Jasper Philipsen ging ostentatief naast de Nederlander rijden en leek hem zelfs even de pas af te snijden. Een onsportieve actie van Philipsen of moet dit kunnen? Oordeel zelf!