Zebby uitgeroepen tot kat van het jaar voor alles wat hij doet voor doof baasje: “Mijn beschermer en postbode”

Zebby, een kat uit het Verenigd Koninkrijk, mocht de trofee van ‘National Cat of the Year’ mee naar huis nemen voor haar uitzonderlijke hulp. De kat doet namelijk dienst als “oren” voor haar baasje.

Duizenden anderen deden mee aan de competitie, maar het was Zebby die naar huis mocht met de prijs die uitgereikt werd door Cats Protection, een liefdadigheidsinstelling die katten redt, herplaatst en mensen over hen leert.

Zebby won eerst in de categorie Family-fur. Die prijs eerst katten die “een familie compleet maken”. Nadien werd hij genomineerd voor de prijs van ‘Kat van het Jaar’.

Postbode

Zebby’s eigenaar, de 66-jarige Genevieve Moss, woont alleen. Alleen kan isolerend zijn, vooral voor wie zoals Moss niets kan horen zonder een gehoorapparaat. Moss kan daardoor ’s nachts niets horen. En dat heeft consequenties: ze werd ooit midden in de nacht beroofd.

Maar nu is er Zebby die haar waarschuwt voor verschillende geluiden in het huis. De kat haalt ook de post en legt die in de slaapkamer en zelfs haar pantoffels moet Moss niet zelf gaan zoeken, de kat brengt die naar haar. “Hij is mijn nachtwaker geworden, mijn postbode en bewaker,” zei ze. “Hij lijkt te weten dat hij me moet waarschuwen als de telefoon gaat. Als ‘s nachts mijn beveiligingslampje aangaat, lijkt hij te weten dat hij me wakker moet maken en dat doet hij door op mijn gezicht te tikken”, aldus Moss.