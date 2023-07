Na de schoonspringers en synchroonzwemsters duiken de langebaanzwemmers in het bad op het WK: de vijf die u niet mag missen

De schoonspringers en synchoonzwemsters waren al aan de slag, vanaf 23 juli knokken de zwemmers in Fukuoka (Japan) voor de titel van wereldkampioen. Naar welke vijf zwemmers is het uitkijken?

Roos Vanotterdijk (België): wat na de coachwissel?

De 18-jarige Roos Vanotterdijk is het uithangbord van het Belgische dameszwemmen. Ze sloeg iedereen met verstomming toen ze in februari liefst 9 Belgische records zwom op de Vlaamse zwemkampioenschappen. Op het WK in Fukuoka plaatste ze zich voor zes individuele nummers: de 50 en de 100 meter vrije slag, de 50 en de 100 meter rugslag en de 50 en de 100 meter vlinderslag. We gaan de Limburgse dus veel zien zwemmen, want naast de individuele nummers komt ze ook op verschillende estafettenummers aan de start met het Belgische team. Wat kan Vanotterdijk tonen op het WK, als voorsmaakje voor de Spelen volgend jaar in Parijs? Enig voorbehoud: hoe verteert ze de noodgedwongen coachwissel, nadat ze aangaf niet meer te willen werken met hoofdcoach Fred Vergnoux?

David Popovici (Roemenië): opvolger van Phelps

De 18-jarige Roemeen David Popovici is een fenomeen, voorbestemd om in de voetsporen te treden van Michael Phelps, de grootste zwemmer aller tijden. Hij verdedigt zijn wereldtitels op de 100 meter en de 200 meter vrije slag. Op de 100 meter vrije slag, het koninginnennummer, heeft hij ook het wereldrecord in handen. Hij kreeg op het WK in Boedapest zijn gouden medaille van zijn grote idool Ian Thorpe, de elfvoudige wereldkampioen. Popovici zal in Fukuoka op zoek gaan naar het wereldrecord van Paul Biedermann op de 200 meter vrije slag.

David Popovici. — © AP

Summer McIntosh (Canada): wonderkind uit Canada

Summer McIntosh wordt ook wel eens het 16-jarige wonderkind uit Canada genoemd. Ze zwom in maart in een week tijd twee wereldrecords, op de 400 meter wisselslag en de 400 meter vrije slag in een Canadese kwalificatiewedstrijd. Ze maakte voor het eerst indruk toen ze in op de Spelen van Tokio 2021 als veertienjarige vierde werd op de 400 meter vrije slag. De Canadese zal in Japan de te kloppen vrouw zijn op alle nummers op 200 en 400 meter. En nu al de grote ster van Parijs 2024.

Summer McIntosh. — © Getty Images

Katie Ledecky (Verenigde Staten): op de hielen gezeten door de jeugd

Katie Ledecky is de vrouw met de meeste medailles ooit in het zwemmen. Daarbovenop heeft ze twee wereldrecords, op de 800 meter en de 1500 meter vrije slag. Ze is ook al jaren een vaste waarde in het Amerikaanse estafetteteam, waar ze haar land al aan verschillende titels hielp. Ledecky is nog altijd maar 26. Toch voelt ze de druk van de jeugd, die haar op de hielen zit. Zo verloor ze begin maart voor het eerst in negen jaar een zwemwedstrijd vrije slag van 200 meter of langer in de Verenigde Staten. Het was de 16-jarige McIntosh die kon haar kloppen op de 200 meter vrije slag in Florida. Het is uitkijken naar wie aan het langste eind trekt in Japan.

Katie Ledecky. — © AP

Léon Marchand (Frankrijk): recordjager uit Frankrijk

Op het WK in 2022 zwom de 21-jarige Léon Marchand naar een eerste plaats op de 200 meter wisselslag, een eerste plaats op de 400 meter wisselslag en een tweede plaats op de 200 meter vlinderslag. Na een extra jaar training aan de Arizona State University in de Verenigde Staten zal de Fransman dit jaar waarschijnlijk nog sterker uit de hoek komen. Hij aast op het wereldrecord op de 400 meter wisselslag, die de rugslag, de vlinderslag, de schoolslag en de vrije slag combineert. Momenteel staat dit record op naam van Michael Phelps, in 2022 bleef Marchand met een kampioenschapsrecord en Europees record maar enkele honderdsten van een seconde boven de tijd van de zwemlegende.

De wereldrecordhouder op de 400 meter wisselslag: Michael Phelps. — © REUTERS