Protest uitgebroken in gevangenis van Haren: amateurbeelden tonen hoe politie gedetineerden omsingelt — © Snapchat

In de gevangenis van Haren is dinsdagavond een protest uitgebroken. Na een wandeling van een groep gedetineerden wilden tien onder hen niet meer terugkeren naar hun cel. Pas na stevige ingreep van de politie keerde de rust terug.

Amateurbeelden die op sociale media circuleren, tonen hoe de politiediensten in groten getale de gedetineerden omsingelden. Gedurende de opstand hadden de gedetineerden ook wat beveiligingsmateriaal beschadigd. Uiteindelijk zat iedereen terug in zijn cel tegen 23 uur. Welke gevolgen de opstand zal hebben voor de gevangenen, is voorlopig niet bekend.

(kmlo)