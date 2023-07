In Negara Zoo, een dierentuin iets ten zuiden van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, is een ‘bijzonder’ dier te zien. In het verblijf van de capibara’s huist sinds kort ook een doodgewone huiskat. De kat bleef maar terugkeren naar het verblijf van de capibara’s, dus besloot de zoo om de kat officieel te adopteren en haar een plekje in de dierentuin bij haar nieuwe vrienden te geven.