In Brustem is woensdagochtend op twee plaatsen ingebroken in de Lenaertsstraat. De inbrekers zochten geld. Uit een huis stalen ze de kluis, bij de buren is cash gestolen.

In de Zoutstraat werd drank gestolen bij een inbraak in een gebouw. Die diefstal werd donderdagochtend vastgesteld.

Bij een inbraak in een pand op de Naamsesteenweg is donderdagmorgen een som geld gestolen.