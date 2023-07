Dit hebt u al gemist in de Tour: Van Aert niet meer aan de start, géén strijd voor vlucht van de dag en scherpschutter Campenaerts staat voor onmogelijke opdracht

De achttiende etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Bourg-en-Bresse losbarst.

Van Aert naar huis voor bevalling tweede kindje

De achttiende etappe in deze Tour de France ging van start zonder een van de grootste smaakmakers van de afgelopen weken. Sarah De Bie, vrouw van Wout van Aert, is hoogzwanger - de bevalling zit er eerstdaags aan te komen - en dus vertrok Van Aert woensdagavond nog naar huis. Het is de eerste keer sinds 19 juli 2019 dat onze landgenoot een wedstrijd niet uitrijdt. Ook dat was tijdens de Tour de France, toen Van Aert tijdens de tijdrit in Pau tegen een nadarhek knalde en een verschrikkelijke vleeswonde opliep. Sindsdien werkte hij 171 koersdagen af zonder opgave. Van Aert was trouwens niet de enige renner die deze middag niet meer aan de start verscheen, ook Anthony Perez van Cofidis keerde om persoonlijke redenen terug naar huis.

Géén strijd om vlucht van de dag

Voor aanvang van de rit werd er heel wat gespeculeerd: krijgen we een massasprint of is dit zo’n typische rit in de derde week van de Tour waar een omvangrijke groep vluchters vrij spel krijgt? Het antwoord kregen we al zo’n tweehonderd meter na de officiële start: Kasper Asgreen zette aan met Jonas Abrahamsen en Victor Campenaerts in zijn spoor, in het peloton ging het blok erop. Toen Anthony Turgis even later toch nog versnelde, werd hij al snel tot de orde geroepen door de sprintersploegen. Het moge duidelijk zijn: heel wat renners moeten bekomen van de zware bergritten de afgelopen dagen en verkiezen een dag in de buik van het peloton boven een dag in de vuurlinie.

Campenaerts en co staan voor onmogelijke opdracht

Ze mogen dan wel maar met drie zijn, er zit wel wat kwaliteit in de kopgroep. En dus nemen de sprintersploegen geen risico. Het verschil met de kopgroep was amper 1’30” of in het peloton ging het tempo alweer de hoogte in. Alpecin-Deceuninck (in functie van Jasper Philipsen), Jayco AlUla (in functie van Dylan Groenewegen) en Team dsm - firmenich (in functie van Sam Welsford) zetten elk een mannetje op kop en houden het verschil rond de minuut. Campenaerts en zijn twee metgezellen staan voor een onmogelijke opdracht, we mogen ons opmaken voor een nieuwe massasprint.

Scherpschutter Campenaerts

Campenaert is altijd wel in voor een geintje en dat was vandaag niet anders. Enkele jonge toeschouwers stonden langs de kant van de weg met een kartonnen bordje met daarop geschreven “bidons”. Het scherpe oog van Vocsnor had dat opgemerkt en gooide zijn drinkbus dan maar pardoes op het bordje. Goed gemikt!