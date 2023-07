Beroemde en beruchte Amerikaanse hacker Kevin Mitnick (59) overleden

Kevin Mitnick, een van de bekendste hackers ter wereld én de eerste cybercrimineel die op de most wanted-lijst stond in de Verenigde Staten in de jaren 90, is zondag op 59-jarige leeftijd overleden. Dat laten verschillende Amerikaanse media weten.

De man leed aan pancreaskanker. Hij stierf in aanwezigheid van zijn echtgenote, die in verwachting is van hun eerste kindje. Dat blijkt uit het overlijdensbericht dat online werd gedeeld via het rouwcentrum in Las Vegas waar de man woonde.

Mitnick kreeg de bijnaam ‘De Condor’ en werd in de jaren 90 als een van de meest geduchte hackers beschouwd. Hij daagse de Amerikaanse autoriteiten uit door van op afstand duizenden databanken de kraken waarop onder meer bedrijfsgeheimen stonden, en kredietkaartgegevens te delen, ook al beweert hij die kaarten nooit te hebben gebruikt.

In 1995 werd de man opgepakt door de FBI, met de hulp van een andere cyberveiligheidsspecialist, de Japanner Tsutomi Shimomura, die erin geslaagd was de computer van Mitnick te kraken.

Mitnick werd aangeklaagd wegens illegaal gebruik van het telefoonnetwerk en computerfraude, pleitte schuldig en werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. In januari 2000 mocht hij de cel verlaten en verklaarde dat hij vanaf dan een ethische hacker zou zijn, die zijn kennis zou inzetten om bedrijven te helpen zoeken naar gaten in hun cyberbeveiliging.

De man schreef verschillende boeken, onder meer over zijn ervaringen als hacker. Zijn leven vormde de inspiratie voor de film Track Down uit 2000 waarin de rol van Mitnick werd vertolkt door Skeet Ulrich.