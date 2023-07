Lotto-Dstny verlengt de contracten van Van Moer en Beullens, belofte De Decker wordt volgend seizoen prof

Het is voorlopig nog niet de Tour de France van Lotto-Dstny geweest. De Belgische formatie had gehoopt te scoren met Caleb Ewan, maar de Australiër leverde niet en stapte enkele dagen geleden af. Die actie viel bij de ploeg niet in goede aarde en ontlokte een openlijke ruzie. In die mate dat Australiër zelfs mag beschikken bij de ploeg van CEO Stéphane Heulot.

Toch valt er ook goed nieuws te rapen bij Lotto-Dstny. Zo kondigde het zopas aan dat het de contracten van Brent Van Moer, Cedric Beullens en Jarrad Drizners gaat verlengen.

“We zijn blij met deze drie verlengingen”, aldus Heulot. “Het is voor ons van groot belang dat we de klassieke kern kunnen behouden. De voorbije maanden toonde de ploeg z’n aanvalslust in de voorjaarskoersen en dat gebeurde mede dankzij deze teamplayers. Zij passen perfect in onze ploeg en de plannen die we hebben voor de toekomst.”

© BELGA

De Decker maakt de overstap

Naast de contractverlengingen van het trio had de Belgische ploeg nog heuglijk nieuws te melden. Zo maakt belofte Tijl De Decker volgend seizoen de overstap naar de profs. De Decker blonk het afgelopen voorjaar uit met onder meer ritwinst in de Tour de Taiwan en als kers op de taart winst in Parijs-Roubaix voor beloften.

De Decker tekent voor twee seizoenen.“Ik ben blij dat ik de overstap naar de profs kan maken volgend seizoen”, aldus De Decker. “Dit jaar heb ik enorme stappen vooruit gezet bij de jongerenploeg. Ik zie geen betere omgeving dan Lotto-Dstny om me verder te ontwikkelen. Ik hoop om me volgend jaar een paar keer te laten zien in kleinere wedstrijden, niet om meteen zelf te winnen, maar om te winnen met de ploeg.”