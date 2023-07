Nu ook officieel: Nafi Thiam mag zich wereldrecordhoudster indoor op de vijfkamp noemen

De 28-jarige Thiam vestigde haar wereldrecord op 3 maart tijdens het Europees indoorkampioenschap in het Turkse Istanboel. Ze won toen goud met 5.055 punten, een van de hoogtepunten van dat kampioenschap. Het vorige wereldrecord stond sinds maart 2012 met 5.013 punten op naam van de Oekraïense Nataliya Dobrynska. Sinds vandaag staat het ook officieel in de annalen.

Tien jaar geleden werd het wereld indoorrecord op de vijfkamp bij de junioren van Thiam niet officieel erkend omdat de dopingcontrole op de meeting in Gent niet de dag zelf gebeurde. Met een controle een dag later was niet voldaan aan de vormelijke criteria.

Thiam startte haar EK met een evenaring van haar persoonlijk record (8”23) op de 60 meter horden. Ze sprong vervolgens over 1m92 en verbeterde haar persoonlijk record in het kogelstoten tot 15m54. Met een sprong van 6m59 hield ze het wereldrecord in het vizier. Afsluiten deed ze met een 800 meter in 2’13”60, een persoonlijk record.

Na 2017 en 2021 was het voor Thiam de derde Europese vijfkamptitel. In de zevenkamp is ze tweevoudig olympisch (2016 en 2021), tweevoudig wereld- (2017 en 2022) en tweevoudig Europees (2018 en 2022) kampioene.