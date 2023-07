Banken gaan samenwerken om phishing te stoppen: “40 procent van de Belgen werd ooit al slachtoffer”

Er komt een computerplatform, waarmee banken elkaar kunnen waarschuwen voor criminelen die mensen oplichten via phishing. Een wetsontwerp hierover van Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) werd goedgekeurd door de ministerraad. “We willen het geld tegenhouden voordat het in het buitenland zit.”

Phishing, een vorm van oplichting waarbij criminelen je bankrekening plunderen, is volgens de federale politie aan een steile opmars bezig. Bij phishing sturen oplichters hun slachtoffers een e-mail of een sms die van een betrouwbare instantie lijkt uit te gaan. Maar als het slachtoffer op de link in het bericht klikt, geeft hij zijn geheimen prijs.

De oplichter krijgt zo toegang tot de persoonlijke informatie van het slachtoffer, of zelfs de bankrekening - die vervolgens geplunderd wordt.

“Elke dag worden bedrijven en burgers slachtoffer van deze oplichting”, zegt het kabinet van Van Quickenborne. Terwijl er in 2018 nog maar 1.136 klachten werden geregistreerd, waren er vorig jaar al 8.191 aangiftes.

Al 40 procent werd slachtoffer

De top van de ijsberg. “Het werkelijke aantal ligt veel hoger. We schatten dat 40% van de Belgen al eens slachtoffer werd”, zegt het kabinet. Niet iedereen doet aangifte. Bij kleine bedragen, merken sommige mensen niet dat ze slachtoffer werden. “Het is belangrijk om altijd aangifte te doen”.

Het is moeilijk voor de politiediensten om de daders aan te pakken, omdat het geld vaak vliegensvlug van de ene naar de andere rekening wordt doorgestort. Tot het geld in het buitenland zit.

Risk Warning System

Om het geld nu sneller te kunnen blokkeren, gaan de banken samenwerken. Er komt een computerplatform - een Risk Warning System - waarmee alle Belgische banken elkaar kunnen waarschuwen als ze een verdachte transactie opmerken. Hiermee kunnen ze onderling informatie over frauduleuze transacties, verdachte bankrekeningen, oplichters en kredietfraude met elkaar uitwisselen.

Als er een melding komt, kunnen de banken meteen transacties blokkeren.

Justitieminister Van Quickenborne. — © BELGA

Daarnaast krijgt de politie ook meer slagkracht: als ze een geval van phishing onderzoeken, zullen ze de route die het geld aflegt meteen van begin tot einde kunnen volgen. Nu moeten de speurders nog telkens om toestemming vragen, telkens ze op een nieuwe bankrekening botsen.

“Elke seconde telt”

“Elke seconde telt, wanneer iemands rekening door phishers geplunderd wordt”, zegt Van Quickenborne. “De opdrachtgevers zitten meestal in het buitenland, in landen die niet gekend staan om hun vlotte justitiële samenwerking. Daarom zetten we prioritair in op het blokkeren van verdachte transacties, en het terughalen van het gestolen geld vooraleer het definitief verdwenen is.”