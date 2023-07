Dan toch geen recessie in eurozone

In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp het bbp van de eurozone licht met 0,1 procent, in het eerste kwartaal van dit jaar werd een stagnering opgetekend. Eerder meldde het Europees statistisch bureau ook in de eerste drie maanden van 2023 een krimp met 0,1 procent.

Twee kwartalen op rij met negatieve groei betekenen dat er sprake is van een - technische - recessie. Dat is nu dus niet langer het geval.

In een eerste schatting, eind april, was nog sprake van een lichte groei in het eerste kwartaal met 0,1 procent. In juni volgde een bijsturing waardoor wel sprake was van een recessie. Donderdag volgde een nieuwe bijsturing die een recessie alsnog afwendde. Het is van de coronapandemie geleden dat de eurozone een recessie kende.