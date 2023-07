Vrouw (39) die dodelijk hoeveelheid GHB aan vriendin gaf, weer voor rechter: “Wat moet ik met u aanvangen?”

Een 39-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem riskeert 30 maanden cel omdat ze een flesje amfetamines wegmoffelde in de vuilnisbak op de parking van de gevangenis. Ze werd in januari nog maar pas veroordeeld voor het dealen van GHB, waarna een vriendin die de drugs innam stierf. “Als iemands dood u al niet wakker schudt, wat dan wel?”

De 39-jarige vrouw stond schoorvoetend voor de Tongerse rechter. Alweer. Want in januari van dit jaar veroordeelde diezelfde rechter haar tot een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar met uitstel onder voorwaarden, nadat ze GHB aan een vriendin had verschaft die later stierf aan een overdosis door de inname van de drugs.

“Ik herinner me die zitting nog levendig”, zo sprak de Tongerse rechter. “U hebt toen met de hand op uw hart beloofd dat u geen strafbare feiten meer zou plegen, dat u uw leven zou beteren en u zou herpakken. Ik heb u nog een kans gegeven door uw straf met uitstel op te leggen zodat u kon waarmaken wat u me toen zei. Maar nu staat u hier, enkele maanden later, weer. Hoe kan ik u nog geloven? Als iemands dood u al niet wakker schudt, wat dan wel? Wat moet ik met u aanvangen? Ooit geraken de kansen op”, klonk het.

Flesje Wodka

De vrouw moest zich op 11 mei van dit jaar, enkele maanden na haar veroordeling, aanmelden bij de gevangenis, maar voor ze binnenstapte, moffelde ze een flesje Wodka weg in de vuilnisbak van de parking. Toen ze de gevangenis diezelfde dag terug verliet, graaide ze het flesje weer uit de vuilniszak. Later bleek dat er restanten amfetamines in zaten. “Ik had dat flesje al lang in mijn handtas zitten en heb dat toen snel weggegooid. Nadien nam ik het weer mee omdat ik het terug wilde”, zo sprak ze tijdens haar verhoor. Buiten het bezit van de drugs, stond ze ook terecht voor een reeks winkeldiefstallen waarbij ze alcohol meenam.

De Tongerse procureur tilde, gezien het verleden van de vrouw, zwaar aan de feiten. Hij eiste een effectieve celstraf van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro. De vrouw nam het laatste woord. “Ik heb nu mijn lesje écht geleerd”, probeerde ze de rechter nog maar eens te overtuigen.

Vonnis op 1 september.