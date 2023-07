Zware verkeershinder door botsing op kruispunt Kuringersteenweg in Hasselt

Hasselt

Op het kruispunt van de Grote Ring met de Kuringersteenweg in Hasselt is donderdag rond 14 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee auto’s en een lijnbus raakten betrokken bij de botsing. Een bestuurder werd bevrijd. Er vielen twee gewonden, een van hen was er erg aan toe. Op het drukke verkeerspunt was een tijdlang grote verkeershinder.