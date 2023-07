Union hoopt midden 2024 bouwvergunning in te dienen voor nieuwe stadion

Geen belangrijker dossier voor Union dan het stadiondossier. Voor de verdere uitbouw van de Brusselse club is een nieuw stadion onontbeerlijk. “Een nieuw stadion is voor de ontwikkeling van Union crucialer dan een jaar Champions League”, lieten eigenaar Alex Muzio en CEO Philippe Bormans eerder dan ook al verschillende keren optekenen. Het bestuur van Union beseft dat ze door het huidige stadion in het Dudenpark op dit moment op hun limieten botsen en hoopt logischerwijs dat daar zo snel mogelijk verandering in komt.

Union-CEO Philippe Bormans

Discussie met gemeente Vorst

Union wil dat nieuwe stadion bouwen op de Bemptsite in Vorst. Die gronden zijn evenwel van de gemeente en voorlopig wenst die nog steeds niet te verkopen. Tijdens de voorstelling van nieuwe trainer Alexander Blessin begin juli voerde Bormans daarom nog eens de druk op. “Ik denk dat we een nieuw stadion verdienen. We leveren hier goed werk. We groeien snel op het terrein, maar naast het terrein is het moeilijk zonder nieuw stadion. Met een nieuw stadion kunnen we onze toekomst verzekeren. Het is moeilijk om aan de mensen uit te leggen dat je wil investeren, maar dat het niet lukt. We vragen geen geld, we vragen alleen maar dat de politiek dit in handen neemt”, zei Bormans onder meer. Iets wat toen in het verkeerde keelgat schoot bij Mariam El Hamidine, de burgemeester van Vorst. Zij vroeg op haar beurt “een betrouwbare gesprekspartner” en voegde eraan toe dat “ze al maanden wachten op een serieuze mobiliteitsstudie.”

Intussen zitten de gemeente Vorst en Union wel weer meer op dezelfde lijn. “We appreciëren de vooruitgang van de dialoog van de gemeente Vorst”, stelt Union in een persbericht dat de club donderdag de wereld instuurde. 21 juli was al even de deadline van de Brusselse regering om een princiepsakkoord te bereiken tussen Vorst en de club over het stadiondossier. Door het ontslag van staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet liepen de onderhandelingen evenwel wat vertraging op.

Nieuwe studie in september

Zijn opvolger Ans Persoons ontfermt zich nu over het dossier en fungeert als tussenpersoon tussen de club en de burgemeester van Vorst. Een princiepsakkoord over de concrete voorwaarden van het projecten en over de voorwaarden voor de overdracht van de zakelijke rechten op de grond is er voorlopig nog niet, maar de partijen zullen de komende weken wel de onderhandelingen voort te zetten.

Ondanks de gemiste deadline van 21 juli, gaan de onderhandelingen dus wel de goede richting uit. “De partijen zijn overeengekomen dat de club in september 2023 een mobiliteitsstudie en een millieueffectenanalyse zal laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. De resultaten van deze studie worden begin 2024 verwacht”, staat er te lezen in het persbericht van Union. “Op basis van de resultaten van deze studie en afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de partijen hoopt de club medio 2024 de bouwvergunningsaanvraag in te dienen voor haar nieuwe stadionproject op de Bemptsite.” Zo is er dus toch weer wat vooruitgang geboekt in het stadiondossier van Union. Wordt vervolgd.