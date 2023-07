Red Lions en Red Panthers starten nieuwe campagne opnieuw in Argentinië

Het nieuwe seizoen in de Hockey Pro League zal voor de Red Lions en Red Panthers opnieuw beginnen met een minitoernooi in Argentinië. Vanaf 6 december, een maand later dan in de laatste editie, beginnen ze eraan in Santiago del Estero met duels tegen de Argentijnen en Duitsland.

Vanaf 22 mei 2024, na het beëindigen van de nationale kampioenschappen, zetten de Belgische teams het toernooi verder in Antwerpen. De tegenstanders zijn dan in een dubbele confrontatie India (m/v), Ierland (m) en de VS (v). Een week later, nog altijd op het Wilrijkse Plein, volgen wedstrijden tegen Australië (m/v), Spanje (m) en China (v).

De landencompetities eindigen met een reeks duels tussen 23 en 30 juni in Nederland (Utrecht en Amsterdam) tegen Oranje en Groot-Brittannië. In totaal spelen de Belgische ploegen zestien wedstrijden (acht in Antwerpen, acht in het buitenland).

De Red Lions beëindigden de vierde editie van de Pro League als derde. In 2021 wonnen ze het toernooi. De Red Panthers sloten het laatste seizoen als vierde af (net als in 2022), hun beste prestatie tot dusver.