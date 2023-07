Al twee keer vandalisme in basisschool in Koersel sinds start zomervakantie

Deze zomervakantie is de Stedelijke Basisschool in Koersel bij Beringen al voor de tweede keer het mikpunt van vandalen. Ze bekladden de infrastructuur met graffiti, gooiden vensters in en brachten vernielingen aan in de klasjes.

De school roept op om verdachte zaken onmiddellijk te melden aan de politie. “Heb jij iets gezien of weet jij hier meer over? Bel naar de politie of stuur een mail naar directie@sbskoersel.be. Neem, wanneer je iets opmerkt zoals (soms zeer jonge) jongeren die over de poort of het muurtje van het kerkhof springen, onmiddellijk contact op met de politie en maak zeker enkele foto’s. Hopelijk vinden we zo snel de daders”, klinkt het in de oproep op sociale media. Op de foto’s die op Facebook circuleren is duidelijk te zien hoe de vandalen vernielingen aangebrachten aan de muren van klaslokalen. Ook het speelgoed van de kleuters werd beschadigd. De vandalen lieten lege koffietassen achter op de kindertrampoline en afval. Een schilderwerk in het klaslokaal kon er ook aan geloven.

© Zahra Boufker

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft een onderzoek opgestart. “We hebben inderdaad de inbraak in de school vastgesteld. In de turnzaal werd door de vandalen graffitti gespoten en een raam werd kapot geslagen. In de buurt van Koersel werden meer incidenten van vandalisme vastgesteld. Of het een te maken heeft met het andere is niet bewezen. Het onderzoek wordt uitgevoerd. Op dit moment is er nog geen spoor naar de daders.”

(zb)

© rr

© rr

© rr

© rr

© rr