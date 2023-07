Casual gedrapeerd over je bikini, in stijl een cocktail halen aan de strandbar, zwierend over een festivaloutfit of gewoon als jurk met tailleriem: de kaftan is deze zomer overal. Ooit was het kledingstuk voorbehouden aan de rijksten, nu draagt iedereen er eentje. En of het flatteert. Een een ode aan de immer modieuze kaftan.